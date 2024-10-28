Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi

İHA

Tüm yurtta Cumhuriyet coşkusu yaşanıyor...

Son görüntüler Amasya'nın Merzifon ilçesinden geldi.

TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİ

Geçen yıl tarlasına traktörüne taktığı pullukla ’Cumhuriyet’ yazarken askerlerin helikopterden çektiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılan Eren Yiğit, bul yıl da aynı heyecanla tarlasına ay-yıldız işleyip Türk bayrağı çizdi.

"BENİM İÇİN AYRI GURUR VERİCİ"

Yakup köyünde çiftlik yaparak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dediği günün yıl dönümünde doğmak benim için ayrı bir gurur verici. Bu yıl da Türk bayrağımızı çizmeye çalıştım. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun.” diye konuştu.