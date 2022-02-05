Amasya'nın Boraboy Gölü dondu

Taşova ilçesinde bulunan göl, ilk defa buz tuttu. 50 metreyi aşan buz tabakası, ördekler için kesilerek yaşam alanı sağlandı.

Amasya’nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, 50 santimetreyi bulan buz tabakası ve yağan 1 metre karla birlikte beyaza büründü.

adeta gözlerden kayboldu. Buz tutan Boraboy Gölü üzerinde, ördekler için yemleme çalışmasının yapılması ve ördeklere doğal yaşam alanı oluşturmak için motorlu testere ile 50 santimetrelik buz tabakası kesilerek suya ulaşım sağlandı.

GÖL, İLK DEFA TAMAMEN DONDU

Birkaç senedir bu kadar donmayan Boraboy Gölü, aşırı soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte ilk kez tamamen dondu. Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ve Boraboy Gölü tesisi çalışanları göldeki ördekler için seferber oldu.

Donan buz tabakası üzerinde yürüyerek, buzu kırıp, ördeklere yaşam alanı açtılar. Boraboy Gölü’nde çalışan Latif Akça, aşırı yağışlardan dolayı gölün yüzeyinin tamamen buz kapladığını söyledi.

"BU KADAR KAR YAĞIŞI GÖRMEDİM"

Buzu keserek ördeklere doğal yaşam alanı açtıklarını anlatan Akça, “Gölümüz yaklaşık birkaç senedir bu kadar donmuyordu. Bu kadar kar yağışı hiç olmadı. 4 yıldır burada çalışıyorum. Bu kadar kar yağışı görmedim” dedi.