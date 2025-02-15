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Amazon'da yaşamdan uzak gencin ilk çakmak görüşü

Amazon'da yaşamdan uzak gencin ilk çakmak görüşü Brezilyalı köylüler tarafından kendisine çakmağın nasıl kullanılacağı gösterilen Amazonlu bir çocuk şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.