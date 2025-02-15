Haber Merkezi
Brezilya'nın yüz ölçümü en büyük eyaleti Amazon'da insanlıktan uzak yaşayan bir kabile üyesine çakmağın nasıl kullanıldığı gösterildi.
Amazonlu genç çocuk yanan çakmaktan gözlerini alamadı.
ELİNDEKİ TAHTAYLA GEZİYORDU
Yerel halktan edinilen bilgiye göre peştemal giyen kabileli çocuk elindeki tahtayı sallayarak sakince dolaşıyordu.
Gezintisi sırasında Bela Rosa köyüne yaklaşınca, köylüler onu fark ederek yanına gitti.
ÇAKMAĞIN YANIŞINI HAYRANLIKLA SEYRETTİ
Köylüler genç çocuğun etrafını çevreleyip oturup eline bir çakmak verdi.
Elindeki çakmakla ne yapacağını bilemeyen kabile üyesi gence nasıl çalıştığını gösterince şaşkınlığını gizleyemedi.
Onlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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