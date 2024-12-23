Ambarlı Limanı'nda gemi yan yattı: Personel tahliye edildi

İHA
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı.
Konteynerlerden bazıları denize dökülürken bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti." denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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