Amberin Zaman, PKK'ya yapılan operasyondan rahatsız

Kahraman mehmetçiğimiz Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yok etti. PKK ve FETÖ sempatizanlığıyla bilinen Amberin Zaman, TSK'nın operasyonlarından endişe duyduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Harekatla, geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği hain saldırının intikamı alındı.

Kahraman Türk askerimiz PKK inlerini vurdukça sesi yurt dışından geldi.

Amberin Zaman operasyonlardan rahatsız oldu

PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle gündeme gelen Amberin Zaman operasyondan duyduğu rahatsızlığı Twitter hesabından duyurdu.

"ABD koruması altındaki bölgeler vuruluyor"

Yapılan operasyondan derin endişe duyduğunu söyleyen Amberin Zaman, "Derik gibi ABD hava koruması altındaki bölgeler Türk askerleri tarafından vuruluyor." dedi.

"İstanbul saldırısına misilleme"

Taksim'deki terör saldırısını görmezden gelen Amberin Zaman, "Kobani ve Kürt kontrolündeki kuzey Suriye'deki diğer hedefler, İstanbul bombalanmasına misilleme olarak vuruluyor." ifadelerini kullandı.

Bölgeden bilgiler de verdi

Türkiye'nin operasyonundan rahatsızlığını her platformda dile getiren sözde gazeteci Amberin Zaman, Suriye'deki kaynaklarından aldığı bilgileri de paylaştı.

Zaman, "Vurulan alanlar, Rus kontrolündeki hava sahası gibi görünüyor. Kuzeydoğu Suriye'deki kaynaklarım, şu ana kadar saldırıların etkisine ilişkin herhangi bir değerlendirmeleri olmadığını söylüyor. Irak Kürdistanı'ndaki Kandil Dohuk Sincar'ın da bu gece Türk hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi. ABD'nin devriye gezdiği alanlar da vuruldu." paylaşımında bulundu.