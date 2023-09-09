Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özel ambulans servisine ait ambulansların (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapma ve konuşlanma zorunluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Değişiklik ile milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu zorunluluğun dışında tutuldu.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)