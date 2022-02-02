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    Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar

    Bir ambulans şoförünün hastalara yetişmek için trafikte gösterdiği sürüş becerileri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 18:11
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    Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar

    Ambulanslara yol açmayan, geldiğinde ne yapacağını bilmeyen sürücüler en büyük engeli oluşturuyor.

    Bugün sosyal medyaya yansıyan bir video, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

    TRAFİKTE KALAN AMBULANSIN ZOR ANLARI

    Sosyal medyada günün en çok tıklananları arasına giren videoda bir ambulansın trafikte kaldığı görüldü.

    DİĞER ARAÇLAR PEK DE ÖNEMSEMEDİ

    Videoda ambulans şoförü trafikte yaptığı manevralarla yolu açmaya çalışırken, bu durum seyir halindeki diğer araçların umrunda olmadı.

    AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN MÜTHİŞ MANEVRALARI KAMERADA

    Hastalara ulaşmak için zamanla ve trafikteki sürücülerle ne şekilde mücadele edildiğinin ispatı niteliğindeki işte o video...

    Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar VİDEO

    Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar #1

    Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar #2

    Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar #3


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