Bir ambulans şoförünün hastalara yetişmek için trafikte gösterdiği sürüş becerileri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ambulanslara yol açmayan, geldiğinde ne yapacağını bilmeyen sürücüler en büyük engeli oluşturuyor.

Bugün sosyal medyaya yansıyan bir video, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

TRAFİKTE KALAN AMBULANSIN ZOR ANLARI

Sosyal medyada günün en çok tıklananları arasına giren videoda bir ambulansın trafikte kaldığı görüldü.

DİĞER ARAÇLAR PEK DE ÖNEMSEMEDİ

Videoda ambulans şoförü trafikte yaptığı manevralarla yolu açmaya çalışırken, bu durum seyir halindeki diğer araçların umrunda olmadı.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜN MÜTHİŞ MANEVRALARI KAMERADA

Hastalara ulaşmak için zamanla ve trafikteki sürücülerle ne şekilde mücadele edildiğinin ispatı niteliğindeki işte o video...

Ambulans şoföründen trafikte müthiş manevralar VİDEO