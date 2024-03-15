Türkiye'nin konuştuğu kazada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
Ünlülerin estetikçisi Dr. Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un oğlunun kullandığı araç emniyet şeridinde bekleyenlere çarpmıştı.
Olayın ardından 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlunun önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.
Bir kişiyi hayattan koparan oğluyla birlikte Amerika'ya kaçtı
Yürütülen soruşturmada Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur'un yurtdışına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Ayşe Ceren Saltoğlu tutuklanmıştı.
New York'ta görüntülenen Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekmişti.
Yaşananların ardından katil Timur Cihantimur'un olay yaşandıktan hemen sonra cep telefonu ile kaza yerini görüntülediği ve paylaştığı ortaya çıktı.
Yeni görüntüler ortaya çıktı: Ambulansı aramak yerine paylaşım yapmışlar
Kaza anının hemen akabinde çekilen videoda, olaya karışan bir çocuğun Cihantimur'un arabasının halini görüntülerken, küfür ettiği videonun sonunda elinde telefonla Timur Cihantimur göründü.
Görüntüleri çeken arkadaş grubunun yaralılara yardım etmek yerine bunu sosyal medyada paylaşması ise olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Baba Cihantimur ifadeye çağrıldı
Öte yandan soruşturma devam ederken baba Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu.
Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.
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