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Ambulansı aramak yerine video çekmişler: Timur Cihantimur ve arkadaşları kaza sonrası paylaşım yaptı

Ambulansı aramak yerine video çekmişler: Timur Cihantimur ve arkadaşları kaza sonrası paylaşım yaptı Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kazadan sonra ambulansı aramak yerine arabalarına üzülüp “Böyle şansı s*keyim" diyerek video çektiği ortaya çıktı.