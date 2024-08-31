Amedspor maçına 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesiyle gittiler Amedspor ile Sakaryaspor arasında geçen hafta oynanan maça bazı Sakaryaspor taraftarlarının, faili meçhul cinayetlerle tanınan 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleriyle gittiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta 1. Lig'in 3. Haftasında Sakaryaspor ve Amedspor karşı karşıya geldi.

Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadeleyle ilgili yaşanan bir olay gündem oldu.

Buna göre bir grup Sakaryaspor taraftarı 90'lı yıllarda Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerde adı geçen 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleri ile maça gitti.

YEŞİL KOD ADLI MAHMUT YILDIRIM MASKELERİYLE MAÇA GİTTİLER

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılıp ortaya çıkmasının ardından ise tepkiler geldi.

Daha sonra harekete geçen emniyet güçleri, olayın ardından 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan taraftarlara destek olmak isteyen bazı Sakaryasporlular ise geceyi emniyet binası önünde geçirdi.

11 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan geçtiğimiz sene, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor-Amedspor maçında da ortalık karışmıştı.

Bursa'da oynanan karşılaşmada, taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmış, karşılaşma boyunca sahaya madde yağmıştı.