Dün 1. Lig'in 19. haftasında Amedspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Karşılaşma Amedspor'un, sahadan 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Ancak karşılaşmadan çok sosyal medyada ortaya atılan ve köpürtülen bir iddia konuşuldu.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda, karşılaşma öncesi oyuncuların seremonide İstiklal Marşı okuduğu anların görüntüsü yer aldı.

AMEDSPOR'UN İSTİKLAL MARŞI'NI ISLIKLADIĞI GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDI

Yine videoda Amedsporlu futbolcular, İstiklal Marşı'nı okurken ıslıklama sesleri duyuldu.

Videonun dolaşıma sokulmasıyla birlikte ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan bir paylaşım geldi.

Özdağ paylaşımında, "Bölücü ve vatan haini Amedspor taraftarları, İstiklal Marşı’mıza saygısızlık ederek protesto etmiştir." ifadelerine yer verdi.

ÖZDAĞ HEDEF ALDI: GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Ancak kısa sürede videonun gerçek halinin paylaşılmasıyla ortaya atılan yalan da gün yüzüne çıktı.

Amedspor taraftarlarının paylaştığı görüntülerde, İstiklal Marşı'na yönelik herhangi bir saygısızlığın yapılmadığı görüldü.

Ayrıca dolaşımdaki videonun montajlı olduğunu duyuran Amedspor yönetimi de Özdağ'a tepki gösterdi.

"MONTAJ VİDEO VE GÖRSELLERLE AMEDSPOR HEDEF GÖSTERİLİYOR"

Amedspor yönetimi paylaşımına, "Maçla hiç alakası olmayan ve yıllardır Amedspor karşıtlığı üzerinden var olmaya çalışan bazı siyasetçiler Amedspor’un sahası kapatılsın diye algı ve manipülasyon yapıyor." notunu düştü.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankaragücü’ne karşı 1-0 galip geldiğimiz maçtan sonra geçmişte de Amedspor’u hedef alan bazı siyasetçiler bir kez daha sahneye çıktı ve tekrar Amedspor’u hedef gösterdi. Ankaragücü başkanından ve yönetiminden kendilerine kötü davranıldığına dair tek bir açıklama yok. Ankaragücü resmi hesaplarından ve resmi taraftar sayfalarından haksızlığa uğradıklarına dair tek bir açıklama yok. Ankara’dan maçı takip etmek için gelen 10’dan fazla gazeteciden haksızlığa ve şiddete uğradıklarına dair tek bir açıklama yok. Ama nedense maçla hiç alakası olmayan ve yıllardır Amedspor karşıtlığı üzerinden var olmaya çalışan bazı siyasetçiler Amedspor’un sahası kapatılsın diye algı ve manipülasyon yapıyor. Montaj video ve görsellerle Amedspor’u hedef gösteriyor. Bu kişiler hakkında Amedspor camiası ve taraftarlarını hedef gösterdikleri için, halkı kin ve nefrete yönlendirdikleri için suç duyurusunda bulunacağız. Amedspor olarak her zaman saha içinde kalmaya özen gösterdik ve bu şekilde de devam edeceğiz. Sahaya su atıldı diye eğer saha kapatılacaksa Türkiye liglerinde her hafta onlarca takımın sahası kapatılmalı. Maçla ilgili karar verecek olanların siyasi yönlendirmelerden bağımsız olarak adil bir şekilde karar vermelerini bekliyoruz.