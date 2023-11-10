Ameliyattan çıkan kadın sayıklamaya başladı: 'Dilan Polat cezaevinden çıktı mı?' Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, genç bir kadın, geçirdiği operasyon sonrası narkozun etkisiyle ailesine, “Dilan Polat’ı çıkarttılar mı?” diye sordu.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada fenomenlerin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

Genç, yaşlı, kadın ve erkekler göz önünde bulunan isimlere adeta büyük bir sevgi besliyor.

Bu isimlerden biri de Dilan Polat oldu. Ancak Polat hakkında çıkan iddialarla kimi hayranlarınca eleştirilirken kimileri tarafından da desteklendi.

Hayranlarının gözü Polat Ailesi'nde

Polat, eşi Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi ile birlikte şimdilerde kara para aklamak, suç örgütü kurmak ve vergi kaçırmaktan cezaevinde.

1 ay öncesine kadar hesabından dolar ve altın şovları yapan Dilan Polat'ın akıbeti, takipçileri tarafından dört gözle bekleniyor.

Dilan Polat'ı sayıkladı

Öyle ki, ameliyata alınan bir kadın operasyonun ardından narkozlu haldeyken sayıklamaya başladı. Ailesine sorduğu ilk soru ise, “Dilan’ı çıkarttılar mı?” oldu.

O anları kayda alan aile, sosyal medyada paylaştı.

Video kısa sürede dolaşıma girerek yoğun ilgi gördü. Eleştiriler de beraberinde geldi.