- Haberler
- Gündem Haberleri
- Amerika, Ermenistan'daki darbe girişiminden rahatsız
Amerika, Ermenistan'daki darbe girişiminden rahatsız
- AA & Ensonhaber
- 25.02.2021 - 19:03
- Güncelleme : 25.02.2021 - 19:28
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşanan hezimetin ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
RUS DESTEKLİ DARBE GİRİŞİMİ
Ülkede istenmeyen kişi ilan edilen Paşinyan görevinden istifa etmeyince, Ermeni askerleri darbe hazırlığına girişti.
Rusya'dan destek aldığı söylenen Ermeni ordusu, Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı.
Haber ilk olarak Rus basınına yansıdı.
Koltuğunu bırakmayan Paşinyan, halkı sokağa davet etti ve darbe girişimine karşı direneceğini açıkladı.
Erivan sokaklarda kaos yaşanırken, Amerika'dan da açıklama geldi.
ABD: TÜM TARAFLARA SÜKUNET ÇAĞRISI YAPIYORUZ
ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği, ülkede devam eden olayların derin rahatsızlıkla izlendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Ermenistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve tüm taraflara sükunet çağrısı yapıyoruz. Krizin şiddete başvurmadan barışçıl bir şekilde çözümünü istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Nikol Paşinyan, darbe girişimine karşı sokağa indi- İZLE