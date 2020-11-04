Amerika nüfusu ne kadar? ABD eyalet sayısı ve oy kullanma oranı nedir?

Amerika nüfusu ne kadar? ABD eyalet sayısı ve oy kullanma oranı nedir?

Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken tüm dünya bu seçimi takip ediyor. Seçim devam ederken vatandaşlar ABD nüfusu kaç, seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir sorularına cevap arıyor.

ABD'de Joe Biden ile Donald Trump başkanlık için yarışıyor. Amerikalılar oy kullanmaya devam ederken seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği seçimin sonuçları öncesi vatandaşlar ABD nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorusunu soruyor.

AMERİKA NÜFUSU NE KADAR?

ABD ülkesinin nüfusu, 2019 verilerine göre 328.2 milyon kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur.

ABD’DE KAÇ TANE EYALET VAR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır.

Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.

ABD eyaletlerinin isimleri:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska statewide

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

ABD OY KULLANMA ORANI

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'nde rekor sayıda erken oy kullanıldı. Seçimlere dört günü kalan oyunu posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanan seçmen sayısı 99 milyonu aştı.

Florida Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ülkede son yüzyılda yapılan seçimlerdeki "en yüksek erken oy kullanım oranına" ulaşıldığı belirtilirken, 2016 seçimlerindeki toplam oy kullanma oranının şimdiden geçildiği kaydedildi.

Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.