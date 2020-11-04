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- Amerika nüfusu ne kadar? ABD eyalet sayısı ve oy kullanma oranı nedir?
Amerika nüfusu ne kadar? ABD eyalet sayısı ve oy kullanma oranı nedir?
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 11:09
- Güncelleme : 04.11.2020 - 11:10
ABD'de Joe Biden ile Donald Trump başkanlık için yarışıyor. Amerikalılar oy kullanmaya devam ederken seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor.
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği seçimin sonuçları öncesi vatandaşlar ABD nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorusunu soruyor.
AMERİKA NÜFUSU NE KADAR?
ABD ülkesinin nüfusu, 2019 verilerine göre 328.2 milyon kişiden oluşur. Nüfus bakımından, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük 3. ülkesidir. ABD nüfusunun önemli kısmını, Amerika vatandaşı olmayan kişiler oluşturur.
ABD’DE KAÇ TANE EYALET VAR?
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri 50 tane olup birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır.
Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.
ABD eyaletlerinin isimleri:
-
Alabama
-
Alaska
-
Arizona
-
Arkansas
-
California
-
Colorado
-
Connecticut
-
Delaware
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Florida
-
Georgia
-
Hawaii
-
Idaho
-
Illinois
-
Indiana
-
Iowa
-
Kansas
-
Kentucky
-
Louisiana
-
Maine
-
Maryland
-
Massachusetts
-
Michigan
-
Minnesota
-
Mississippi
-
Missouri
-
Montana
-
Nebraska statewide
-
Nevada
-
New Hampshire
-
New Jersey
-
New Mexico
-
New York
-
North Carolina
-
North Dakota
-
Ohio
-
Oklahoma
-
Oregon
-
Pennsylvania
-
Rhode Island
-
South Carolina
-
South Dakota
-
Tennessee
-
Texas
-
Utah
-
Vermont
-
Virginia
-
Washington
-
West Virginia
-
Wisconsin
-
Wyoming
ABD OY KULLANMA ORANI
Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020 Başkanlık Seçimleri'nde rekor sayıda erken oy kullanıldı. Seçimlere dört günü kalan oyunu posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanan seçmen sayısı 99 milyonu aştı.
Florida Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ülkede son yüzyılda yapılan seçimlerdeki "en yüksek erken oy kullanım oranına" ulaşıldığı belirtilirken, 2016 seçimlerindeki toplam oy kullanma oranının şimdiden geçildiği kaydedildi.
Donald Trump'ın kazandığı 2016 seçimlerinde ABD'li seçmenlerin yüzde 58'i sandık başına gitmişti.