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    Amerika ve Avrupa'dan polis şiddetinin görüntüleri

    Polislerin Boğaziçi eylemcilerine orantısız güç kullandığını savunarak Türkiye'yi kınamaya kalkan ülkeler, kendi şehirlerindeki göstericilere karşı bu hassasiyetleri unutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 10:00
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    Amerika ve Avrupa'dan polis şiddetinin görüntüleri

    Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek Türkiye'de sokaklar karıştırılmak isteniyor.

    Öğrencilerin ön saflara sürülmesiyle başlatılan eylemler farklı bir boyut kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünü işgal etmeye çalışan göstericiler, polis ekipleri tarafından engellendi.

    Çıkan olaylarda eylemciler dış destek bulabilmek adına, LGBT bayrakları açtı.

    Yaşanan gerilimin ardından Amerika ve Avrupa'dan eylemcilere destek gelirken, Türkiye küstah açıklamalarla kınandı.

    LGBT söylemlerinden rahatsız olan ülkeler, polislerin de eylemcilere karşı orantısız güç kullandığını iddia etti.

    Peki Amerika ve Avrupa'da gösterilere karşı polis ekipleri ne yapıyor...

    Birlikte hatırlayalım...

    AMERİKA'DA POLİS ŞİDDETİ

    Amerikan polisinin göstericilere karşı uyguladığı şiddet görüntüleri halen hafızalarda.

    Son olarak siyahi George Floyd'un Amerikan polisi tarafından vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması, ülkede eylemlerin fitilini ateşlemişti.

    Bu eylemlere müdahale eden Amerikan polisi yine şiddetten vazgeçmemişti.

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    Amerika ve Avrupa dan polis şiddetinin görüntüleri #2

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    FRANSA'DA SARI YELEKLİLER

    Sadece Amerika değil, Fransa'da da benzer görüntüler ortaya çıkıyor.

    Uzun süredir devam eden Sarı Yelekliler eylemleri, Paris yönetimi tarafından kontrol altına alınabilmiş değil.

    Fransa'nın birçok bölgesinde Sarı Yelekliler düzenli olarak eylem yapıyor, polisin müdahalesi de oldukça sert.

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    Amerika ve Avrupa dan polis şiddetinin görüntüleri #5

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    ALMANYA

    Amerika ve Fransa'nın dışında, Avrupa ülkelerinde de benzer görüntülere rastlamak mümkün.

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    BELÇİKA

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    İSPANYA

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