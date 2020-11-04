Amerika yeni başkanını seçiyor: İşte son durum

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde ibre Trump ile Biden arasında gidip geliyor.

Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışı henüz son bulmadı.

Seçimlerden önce yapılan anketlerde Biden'ın 10 puan gibi bir farkla seçimlerde zaferi elde edeceği söylense de gerçek oldukça farklı.

Trump ile Biden arasında kıyasıya bir yarış var.

Kilit konumdaki eyaletlerde oy sayımları devam ediyor. Posta yoluyla kullanılan oyların Biden ağırlıklı olması Trump cephesini oldukça sinirlendirdi.

İKİSİNİN DE ŞANSI VAR

İki adayın da kazanma şansa halen mevcut. Sonuçların birkaç gün sonra açıklanacağı ihtimaller arasında.

BİDEN BİR ADIM ÖNDE

Tüm verilere bakınca Joe Biden'ın daha şanslı gözüktüğü ortada.

OYLAR YENİDEN SAYILSIN

Seçimin bıçak sırtında devam ettiği eyaletlerden biri olan Wisconsin'da Trump, Biden'ın farkı kapatarak 20 bin oyla öne geçmesi üzerine şaibe iddialarını gündeme getirdi. Donald Trump, seçim ekibine oyların yeniden sayılması yönünde başvuru yapılması talimatını verdi.

SOKAKLARDA OLAY YOK

Seçimlerden önce kaos hazırlığı yapan Amerikalılar ise beklenilen çatışmalarla karşı karşıya kalmadı. Sonuçların Trump aleyhinde olması, sokakların sakin kalmasına neden oldu. Her ihtimale karşı Amerikan ordusuna bağlı askerler çeşitli bölgelerde alarm halinde.

Donald Trump, seçimlere ilişkin Twitter hesabından peş peşe açıklamalar yapıyor. Twitter, Trump'ın tweet'lerini engelleyerek Biden tarafından yer aldığını açık bir şekilde ortaya koydu.

Biden ise kameralar karşısına geçerek kısa açıklamalar yapıyor. Biden, çalışmalara hiçbir şekilde ara vermeyeceklerini söyledi.

120 YILIN EN YOĞUN KATILIMLI SEÇİMİ

Trump ile Biden arasında geçen seçim, ülke tarihi açısında da önemli bir şekilde kayıtlara geçti.

ABD’de seçimlere dair verileri inceleyen US Elections Project, ilk verilere göre bu seçimin son 120 yıldaki en yüksek katılımlı seçim olduğunu duyurdu.