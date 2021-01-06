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    Amerika'da darbe söylentileri

    Amerika'da darbe söylentileri

    Trump destekçilerinin kongre binasını ele geçirme girişimi, darbe olarak nitelendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 23:43
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 00:08
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    ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger, Donald Trump destekçilerinin kongre binasını basmasına ilişkin açıklama yaptı.

    BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

    Kinzinger, "Bu bir darbe girişimi" dedi.

    Pensilvanya Valisi de konuyla ilgili açıklama yaparak "Bu bir darbe girişimidir" dedi.

    POLİSE ZARAR VERMEYİN UYARISI

    Donald Trump ise Twitter'dan açıklama yaparak kongrede görev yapan polislere saldırı girişiminde bulunulmamasını istedi.

    Amerika'da Donald Trump destekçileri, Joe Biden'ın oy çalarak kendilerine yönelik darbe yaptığını savunuyordu.

    Kongre baskınıyla Trump cephesi darbeyle suçlanıyor.

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