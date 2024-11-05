Amerika’da Joe Biden döneminin sonuna gelindi.
Donald Trump ile Kamal Harris arasında kıyasıya geçen seçim süreci noktalanıyor.
Artık karar Amerika halkının.
Ensonhaber, seçim sürecine dair tüm gelişmeleri Washington’dan bildiriyor.
Yazarımız Adem Metan, başkent Washington’da seçimler nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini gösterdi.
Washington’dan gelen görüntülerde, birçok mekanın olası sokak olaylarına karşı güvenlik duvarları ördüğü görülüyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz seçimlerde Trump’ın seçimi kaybetmesinin ardından sokak olayları çıktı, Trump taraftarları Kongre binasını bastı.
Mekanlar bu yüzden güvenliği üst seviyelere çıkardı.
Benzer önlemler Kongre binası ve Beyaz Saray çevresinde de alındı.
Yarınki yayınlarımızda Amerika’daki seçim sistemini, anketlerdeki son durumu, salıncak eyaletleri ve daha fazlasını size aktarıyor olacağız.
Amerika’daki seçimleri Ensonhaber’den tüm detaylarıyla takip edebilirsiniz.
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