Amerika'daki olaylar Biden'ın 15 Temmuz açıklamalarını akıllara getirdi

Joe Biden, 15 Temmuz hain darbe girişimini "Biz olaylar olurken bunun gerçek olup olmadığını veya bir internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık" diyerek yorumlamıştı.

ABD'nin 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu sırasında ortalık karıştı.

Çok sayıda polisin yararlandığı ve ölüm vakalarının yaşandığı ülkede OHAL ilan edildi.

Ülke tarihinde darbe girişimi olarak adlandırılacak olay, eski defterleri de açtı.

BIDEN'IN BİLGİSAYAR OYUNU AÇIKLAMASI

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, dönemin ABD Başkan Yardımcısı görevinde olan Joe Biden, Türkiye'deki olaylar için yaptığı açıklamada "Biz olaylar olurken bunun gerçek olup olmadığını veya bir internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık." ifadelerini kullanmıştı.

"15 TEMMUZ'DAN AMERİKA'NIN HABERİ YOKTU"

Biden, ayrıca yaptığı açıklamaların devamında, Türkiye'de meydana gelen darbe girişiminden Amerika'nın haberi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"ABD hiçbir zaman olan bitenden haberdar olmamıştır. Bizim önceden bir bilgimiz yoktur. Desteklemedik. ABD darbe girişiminden dolayı üzgündür ve bunu nefretle karşılamaktadır. Türkiye'nin ABD'den daha iyi dostu yoktur. ABD darbe girişimini desteklemedi, kınadı."











