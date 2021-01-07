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    Amerika'daki olaylarda ölü sayısı artıyor

    Amerika'daki olaylarda ölü sayısı artıyor

    Amerika'daki Kongre işgalinde ölü sayısı 4'e yükseldi.
    • AA
    • 07.01.2021 - 08:24
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:36
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    ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, Joe Biden'ın başkanlığının tescili oturumu sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

    Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 52 kişi gözaltına alındı.

    VUR EMRİ VERİLMİŞTİ

    Trump destekçilerinin Kongre binasını basması üzerine polis ekiplerine vur emri verildi.

    KADIN GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

    İzni alan polisler, silahları göstericilerin üzerine çevirdi.

    Olaylarda bir kadın eylemci vuruldu.

    Yaralanan eylemci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

    Amerika daki olaylarda ölü sayısı artıyor #1

    ÖLEN KADIN, ESKİ ASKER ÇIKTI

    Hastanede yaşamını yitiren kişinin, eski Hava Kuvvetleri mensubu Ashli Babbitt olduğu belirtildi.

    Fox 5 kanalının eşinin ifadelerine dayandırdığı haberine göre, Babbitt aktif bir Trump destekçisiydi.

    ABD’de polis, kongre binasına giren protestoculardan birini vurdu VİDEO

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    ABD

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