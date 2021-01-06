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    Amerika'dan endişelendiren kareler

    Amerika'dan endişelendiren kareler

    Amerika'da kongre binasını basan eylemciler, polislerle karşı karşıya geldi. Ülkede tansiyon oldukça yüksek.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.01.2021 - 23:11
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 23:55
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    Donald Trump'ın büyük protesto mitinginin ardından göstericiler kongre binasına doğru yürüyüşe geçti.

    Güvenlin önlemlerini aşıp kapıları kıran Trump destekçileri, içeri girmeyi başardı.

    Ortaya çıkan görüntüler, üçündü dünya ülkelerinde yaşanan eylemleri aratmadı.

    Ülke medyasında panik havası oluştu.

    Kongre binasındakilere ayakta durmamaları gerektiği söylendi.

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