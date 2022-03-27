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    Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na küstah sorular

    Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na küstah sorular

    Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na karşı küstah soruları ile dikkat çekerken, cevaplar karşısında gülümsemekle yetindi.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 14:09
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'na katıldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, programda ABD'li sunucu Hadley Gamble'in sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti.

    Daha önce de yersiz hareketleriyle dikkat çeken CNBC sunucusu Hadley Gamble, yine skandal bir harekete imza attı.

    Küstah tavırlar sergileyen sunucu, sorularının akabinde Bakan Çavuşoğlu'nun cümlesini yarıda kesti.

    Manipülatif sorulara fırsat vermeyen Bakan Çavuşoğlu, Gamble'a tepki göstererek, "Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap fırsatı vermiyorsunuz." dedi.

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    RUS OLİGARKLAR SORUSU

    Hadley Gamble'ın Rus oligarkların Türkiye'ye geldikleri yönündeki iddiaları sordu.

    Bakan Çavuşoğlu, "Biz bu krizlerin başından beri söyledik, mülteci krizi devam edecek. İnsanların sayısı artacak demiştik. Zaten savaştan önce de artmıştı. Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap verme fırsatı vermiyorsunuz. Biz yasal olmayan bir şeye asla izin vermeyiz" yanıtını verdi.

    Amerikalı gazeteci Hadley Gamble dan Mevlüt Çavuşoğlu na küstah sorular #1

    "YASADIŞI HİÇBİR FAALİYETE İZİN VERMEYİZ"

    Hadley Gamble'ın araya girmesiyle Çavuşoğlu, tepki göstererek, "Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap. Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben prensip olarak yaptırımlara katılmadığım için, o yüzden bir Rus vatandaşı gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Yasalsa istediklerini yapabilirler, uluslararası hukuka aykırı ise o zaman iş başka." dedi.

    Amerikalı gazeteci Hadley Gamble dan Mevlüt Çavuşoğlu na küstah sorular #2

    MÜZAKERE MESELESİ

    Rusya-Ukrayna müzakerelerine değinen Çavuşoğlu,"Eğer görüşmek isterlerse ve herhangi bir ateşkes girişimini imzalamak isterlerse böyle bir olasılık olabilir ama biraz daha olgunlaşması lazım, Belarus kulvarında da. İki tarafın detaylarını onların vermesi gerekir. Neden olmasın. Önce bakanları sonra devlet başkanlarını bir araya getirebiliriz. Donbas da Kırım da çok önemli meseleler. Kolay da değil. Savaş bir yandan devam ederken, bunun yapılması çok zor" diye konuştu.

    Amerikalı gazeteci Hadley Gamble dan Mevlüt Çavuşoğlu na küstah sorular #3

    TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİKASI

    Türkiye'nin ekonomi politikası hakkındaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz. Son 20 yıla bakalım. 18 yıl önce 3 bin dolardı kişi başı milli gelir, şimdiyse 10 bin dolar. Kişi başı milli gelir açısından ilk 20 ekonomi arasındayız. Her ülke, bölge ekonomik krizlerle karşılaşabilir. Türkiye büyümeye, Türk ekonomisi çok daha iyi hale gelmeye devam ediyor." dedi.

    Amerikalı gazeteci Hadley Gamble dan Mevlüt Çavuşoğlu na küstah sorular #4


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