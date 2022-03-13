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    Amerikalı gazeteci, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybetti

    Çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Amerikalı gazeteci Brent Renauld'un The New York Times gazetesinde çalışmadığı belirlendi. Açıklama yapan gazete, olaydan üzüntü duyduğunu bildirdi.
    • AA
    • 13.03.2022 - 17:13
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    Amerikalı gazeteci, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybetti

    Ukrayna'daki Rus saldırılarının 18'inci gününde de çatışmalar devam ediyor.

    Sahaya dünya basınından birçok gazeteci giderken, basın mensupları zaman zaman ciddi risklerle karşılaşabiliyor.

    Kiev Bölgesi Emniyet Müdürü Andrew Nebytov, The New York Times'tan Brent Renaud'un başkent yakınlarındaki İrpin'de vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

    AMERİKALI GAZETECİ, ÇATIŞMADA ÖLDÜ

    Gazetecinin fotoğraflarını ve pasaportunu Facebook hesabından paylaşan Nebytov, bir diğer New York Times gazetecisinin de yaralandığını duyurdu.

    51 yaşındaki Brent Renauld ile ilgili The New York Times gazetesinden de açıklama geldi. Gazete, Brent Renauld'un kendileri için çalışmadığı yazdı.

    NEW YORK TİMES'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

    The New York Times yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Geçmişte The Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen (en son 2015'te), Ukrayna'da The Times'da herhangi bir masa için görevlendirilmedi.

    Times için çalıştığına dair haberlerin dolaşma nedeni, yıllar önce bir görev için verilmiş olan Time basın rozeti."

    Amerikalı gazeteci, Ukrayna daki çatışmalarda hayatını kaybetti #1

    KATKIDA BULUNDUĞU İFADE EDİLDİ

    Açıklamada, Brent'in "yıllar boyunca The New York Times'a katkıda bulunan yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısı" olduğu da belirtildi.

    UKRAYNA'DA SON DURUM

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı savaşını başlatmasından bu yana, 2,5 milyondan fazla insan diğer ülkelere kaçtı ve 2 milyonu ülke içinde yerinden edildi.

    BM tahminlerine göre, Ukrayna'da da en az 579 sivil öldü ve 1.002 kişi yaralandı. AB, ABD ve diğerleri Moskova'ya yaptırım uygularken, birçok şirket ve küresel marka da Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı.

    Amerikalı gazeteci, Ukrayna daki çatışmalarda hayatını kaybetti #2

    Amerikalı gazeteci, Ukrayna daki çatışmalarda hayatını kaybetti #3


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