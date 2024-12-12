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Haber Merkezi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle iç savaş sonrası hapishanelere atılan Esad karşıtı mahkumlar da özgürlüklerine kavuşmaya başladı.

Hapishanelerin işkence odaları, dar hücreleri yaşanan acıları bir bir gün yüzüne çıkarırken dünya basını da bu vahşete sessiz kalmadı.

Ancak bu vahşeti şova dönüştürenler de yok değil...

Onlardan biri de Amerikan CNN International...

HÜCREDE UNUTULAN MAHKUM ŞOVU

CNN International muhabiri Clarissa Ward, Suriye'deki bir hapishanede rejiminin düştüğünden habersiz, hücrede kilitli olan bir mahkum tiyatrosuna soyundu.

Sözde mahkumu hücrede kendileri bulmuş gibi canlandıran CNN haber ekibi, o anları kayıt altına aldı.

"BEN SİVİLİM"

Esad’ın devrildiğinden habersiz süsü verilen mahkum, saklandığı battaniyenin altından kameralara korkuyla bakarak “Ben sivilim” diyerek ellerini havaya kaldırdı.

GÖKYÜZÜ, ÖZGÜRLÜK VE SON...

Daha sonra hücreden dışarıya çıkarılan mahkumun aylar sonra ilk kez gökyüzüne bakma anı görüntülendi.

Devamında mahkuma yemek yedirilirken CNN muhabiri, mahkuma sarıldı.

CNN muhabiri Ward, bu anlar için, "Gazetecilik hayatımda tanık olduğum en sıra dışı anlardan biri.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Ward, daha önce yayınladığı yalan haberlerle de tepki çekmişti.