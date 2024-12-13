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Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, Beşar Esad'ın devrilerek Rusya'ya kaçmasının ardından son buldu.

Bir yandan Suriye'ye ayağa kaldırmaya çalışan muhalif güçler, diğer yandan da Esad zulmünü dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Esad rejiminin hapishanelerde yaptığı işkenceler ve insanlık dışı uygulamalar gün yüzüne çıkarken Amerikan CNN International da Suriye'ye gitti.

HAPİSHANEDE UNUTULAN MAHKUMU KURTARMIŞ GİBİ YAPTILAR

Suriye'deki vahşeti dünyaya duyurmak için gittiği düşünülen CNN'in aslında amacının çok başka olduğu ise kısa sürede ortaya çıktı.

CNN International muhabiri Clarissa Ward, Suriye'deki bir hapishanede rejiminin düştüğünden habersiz, hücrede kilitli olan bir mahkum tiyatrosuna soyundu.

MAHKUM ROLÜNÜ İYİ OYNADI

Sözde mahkumu hücrede kendileri bulmuş gibi canlandıran CNN haber ekibi, o anları kayıt altına aldı.

Esad’ın devrildiğinden olması yönünde rol yapan mahkum, saklandığı battaniyenin altından kameralara korkuyla bakarak “Ben sivilim” diyerek ellerini havaya kaldırdı.

AYLAR SONRA GÖKYÜZÜNE BAKMA TİYATROSU...

Daha sonra hücreden dışarıya çıkarılan mahkumun aylar sonra ilk kez gökyüzüne bakma anı görüntülendi.

Devamında mahkuma yemek yedirilirken CNN muhabiri, mahkuma sarıldı.

MAHKUM ROLÜNDEKİ ŞAHSIN ÜSTÜNDE LEKE DAHİ YOK

Diğer yandan mahkum rolündeki şahsın üzerindeki kıyafetlerin yıpranmamış olması dikkat çeken bir başka detay oldu.

CNN muhabiri Ward, bu anlar için, "Gazetecilik hayatımda tanık olduğum en sıra dışı anlardan biri.” ifadelerini kullandı.