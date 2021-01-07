Amerikan Kongre Binası nerede, neden önemli? ABD Kongre Binası hangi eyalette?

Amerikan Kongre Binası nerede, neden önemli? ABD Kongre Binası hangi eyalette?

ABD'de yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturdu. Barikatları aşarak Kongre Binası'na giren Trump destekçileri ortalığı ayağa kaldırdı. Peki ABD Kongre binası nerededir, neden önemli? İşte detaylar..

ABD Kongresi'nin Kasım ayında yapılan seçimlerin sonuçlarını tescil etmek için toplandığı sırada Başkan Donald Trump'ın destekçileri de Washington'da büyük bir protesto düzenlemek için bir araya geldi.

Çarşamba günü Trump'ın çağrısıyla toplanan kalabalık güvenliği aşarak Kongre binasına girdi. Bazı protestocular Senato genel kurul salonuna kadar ulaşırken, güvenlik güçleri Temsilciler Meclisi'ne girmeye çalışanları ateş açarak durdurdu. Olaylarda 4 protestocu yaşamını yitirdi.

ABD Kongre Binası'nda yaşanan bu gelişmelerin akabinde Kongre Binası nerede, neden önemli, ABD Kongre Binası hangi eyalette soruları gündemde yer aldı.

ABD KONGRE BİNASI NEREDE?

Amerikan Kongre Binası, ABD’nin başşehri Washington, DC’deki Capitol Hill bölgesinde ve de National Mall bölgesinin doğu ucunda yer almaktadır.

Özgün bina 1792 yılında Thomas Jefferson tarafından organize edilen bir yarış ile belirlenmesine karar verildi.

En az 10 mimarın katıldığı müsabakada Stephen Hallet’in tasarımı en ideali olarak belirlenmişse de maliyeti çok yüksek olacağından sonradan tercih edilmedi.

Müsabakaya son anda giren ve de amatör bir mimar olan William Thornton’un 31 Ocak 1793’te sunduğu tasarımı 5 Nisan 1793 tarihinde resmen kabul edildi.

Lakin bu tasarım hem inşaat sırasında hem de ilerleyen yıllarda epey değişikliklere uğradı.

ABD KONGRE BİNASI NEDEN ÖNEMLİ?

Amerikan Kongre Binası, Amerika Birleşik Devletleri’nin idaresini yürüten ABD Kongresi’nin ikamet yeridir.

Capitol Hill ya da diğer adıyla Amerikan Kongre Binası, ABD'nin en önemli siyasi figürleri arasında yer alıyor.

Herhangi bir konuyu görüşmek üzere, çeşitli ülkelerden delegelerin katılmasıyla yapılan toplantılar bu binada gerçekleştirilmektedir. ABD Kongresi yasaların çıktığı önemli bir organdır.