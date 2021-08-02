- Haberler
- Gündem Haberleri
- Amfibik ne demek? Amfibik uçak nedir, özellikleri nelerdir?
Amfibik ne demek? Amfibik uçak nedir, özellikleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 19:00
Türkiye'de eş zamanlı meydana gelen orman yangınları milyonların yüreklerini yakarken, söndürmek için mücadelemiz devam ediyor.
Tüm imkanlarla seferber olunan yangın söndürme çalışmalarında amfibik uçaklar da gündeme geldi.
Orman yangınları ile mücadelede önemli rol oynayan amfibik uçak terimi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, amfibik uçak anlamı nedir? Amfibik uçak nedir? İşte özellikleri..
AMFİBİK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ANLAMI
Amfibik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amfibik kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ye göre amfibik kelimesi anlamı şu şekildedir:
- - İki yaşamlı
AMFİBİK UÇAK NEDİR?
Amfibik uçaklar, yangın söndürme çalışmalarına hem karada hem de denizden destek verebilen uçak türüdür.
ÖZELLİKLERİ
Ambifik uçaklar ilk olarak tekneli deniz uçağı olarak ortaya çıkmıştır. Bu çeşit uçaklar sandal benzeri bir gövdeye sahiptir, ana şamandıra ve gövde birleşik tek parça halindedir.
Daha sonraları bu taşıtlara içeri çekilebilir tekerlekli iniş takımı eklenerek hem denizde hem karada manevra yapabilen amfibik hava taşıtları ortaya çıkmıştır.