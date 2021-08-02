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Amfibik ne demek? Amfibik uçak nedir, özellikleri nelerdir?

Amfibik ne demek? Amfibik uçak nedir, özellikleri nelerdir?

Türkçede hem karada, hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip anlamında bir sıfat olarak kullanılan Amfibik, yangın söndürme uçaklarını sınıflandırmada yer alıyor.