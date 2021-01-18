Amine Gülşe kimdir? Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe nereli, kaç yaşında?

Türkiye'nin Miss Turkey 2014 birincisi Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in Fenerbahçe transferinden sonra merak konusu oldu. Amine Gülşe Türk mü, kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle dikkatleri çeken Amine Gülşe, eşi Mesut Özil ve kızı Eda ile sosyal medyanın merak edilen isimleri arasına girdi.

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile 2019 yılında dünyaevine giren Amine Gülşe hakkındaki bilgiler yeniden merak konusu oldu.

Televizyon ekranlarında da boy gösteren Amine Gülşe, şimdilerde ailesiyle vakit geçiriyor.

Gurbetçi bir ailenin kızı olan Amine Gülşe'nin dövmelerinden birinde ise "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazıyor. Verdiği bir röportajda, Galatasaraylı olduğunu belirten ünlü manken ve oyuncu, ailesine ve geleneklerine bağlı olduğunu belirtiyor.

Peki Amine Gülşe kimdir? Amine Gülşe kaç yaşında, nereli? şte Amine Gülşe hayatı ve biyografisi..

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

30 Nisan 1993 tarihinde İsveç'in Göteborg kentinde dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Kerküklü Irak Türkmenidir, anne tarafından İzmir Bergamalıdır.

2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması (Miss Turkey) yarışmasında birinci seçildi.

Lise eğitimini International High School Of The Gothenburg Region'da tamamladı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra, Miss Turkey birinciliğiyle gelen şöhretle 2015'te Asla Vazgeçmem ve 2017'de İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.

Verdiği bir röportajda, liseden sonra hostes olmak istediğini fakat ailesine düşkün olmasından dolayı bundan vazgeçtiğini söyledi. 'Amine' ismini, babaannesinin ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in annesinin ismi olmasından dolayı babasının tarafından verildiğini dile getirdi.

Vücudunda yer alan "Ne Mutlu Türküm Diyene" dövmesinin kendisi için büyük bir anlam ifade etmektedir. Futbol izlemeyi seven Amine Gülşe, Galatasaray taraftarıdır.

2014’yılında bir önceki senenin 1. olan Rüveyda Öksüz’den tacını devr alan Amine Gülşe uluslararası arenada ülkemizi güzellik yarışmasında temsil etmiştir. İş hayatına modellikle başlayan Amine Gülşe, Ayşegül Günay Tolgahan Sayışman, Şafak Pekdemir’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Asla Vazgeçmem adlı dizide başrollerden birini canlandırdı.

Haziran 2019'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Mart 2020'de kızı Eda'yı kucağına aldı.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe, orta seviyede İspanyolca ve az seviyede Arapça konuşabiliyor.