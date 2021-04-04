Amirallerin bildirisine karşı cevap: Biz buradayız

103 emekli amiral tarafından yayınlanan bildiriye, Süleyman Soylu, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Teşkilatı tarafından tepki gösterilirken, 'Biz buradayız' mesajı verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un uluslararası anlaşmalardan çekilme durumunun söz konusu olmadığını açıklamasına rağmen emekli 103 amiral, anlaşmalarla ilgili bildiri yayınlamıştı.

Yayınlanan bildiri, darbe çağrısı yaptığı belirtilerek birçok kesim tarafından eleştirildi.

Bildiriye halktan çok sayıda tepki gelirken, yetkililer de bu duruma karşı tepkisini koydu.

ORTAK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ortak bir açıklama yapıldı.

"DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE KARŞI YAPTIKLARI EDEPSİZLİKTİR"

Açıklamada, "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir." ifadelerine yer verildi.



