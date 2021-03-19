Amonyak nedir, ne işe yarar? Amonyak nerelerde kullanılır, zararlı mı?

Amonyak nedir, ne işe yarar? Amonyak nerelerde kullanılır, zararlı mı?

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir peynir fabrikasındaki amonyak tankı patladı. Patlamanın ardından 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Bu haberin ardından amonyak nedir? sorusu gündeme geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından amonyak molekülü ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu.

Üç adet hidrojen ve bir adet azot atomunun birleşiminden oluşan amonyak molekülü, canlılar için oldukça zehirli olması nedeniyle kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.

Peki, canlılar için oldukça zehirli bir kimyasal bileşik olan amonyak nedir? Amonyak ne işe yarar, nerelerde kullanılır? İşte, detaylar..

AMONYAK NEDİR?

Amonyak isminin tarihi Eski Mısır'a kadar dayanmaktadır. Amon tapınağının ısıtılması için kullanılan deve tezeğinden çıkan gaz sonucunda, tapınağın tavanına, duvarına sofra tuzuna benzeyen beyazımsı kristaller şeklindeki amonyum klorür birikmiştir. O devirde bu oluşan yapıya 'amonun tuzu' denmiştir.

Kimyasal formülü NH3 olan amonyak, kovalent bağ yapısına sahip yani iki ametalin birleşimi ile oluşmuştur. Molekül yapısı polar olduğundan dolayı su içerisinde yüksek oranlarda çözünmektedir.

AMONYAK NE İŞE YARAR?

Gübre üretimlerinde sıklıkla kullanılan amonyak molekülünün genellikle toprağa sulu çözeltisi doğrudan dökülebilmektedir. Patlayıcı madde yapımında, temizlik ürünleri üretiminde, naylon, plastik, boya gibi maddelerin üretimlerinde, soda, ilaç üretimleri, sentetik elyaf üretimi, ipek ve pamuk temizliklerinde amonyak molekülünden yararlanılmaktadır.

AMONYAK NERELERDE KULLANILIR, ZARARLARI NELER?

Gizli ısısı oldukça yüksek olan amonyak, sanayilerde soğutucu madde şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca boya, gübre, ilaç ve parfüm gibi maddelerin üretimlerinde ilk aşamalarda kullanılan amonyak, canlılar için oldukça zehirli bir kimyasal bileşik olması nedeniyle kullanılırken dikkat edilmesi gerekmektedir.

Piyasada amonyak olarak satılan kimyasallar, amonyağın sulu çözeltisi olan amonyum hidroksittir. Amonyak, tahriş edici ve zehirleyici bir özelliğe sahip olduğu için akciğerlerde spazmlara neden olabilmektedir.

Solunan amonyağın konsantrasyonuna bağlı olarak baş ağrısı, yanma hissi ve baygınlık gibi sağlık problemleri meydana gelebileceği gibi vücutta ödem oluşumlarına da neden olabilmektedir. Hoş olmayan bir kokuya sahip olan amonyağı, çok fazla solumak ölüme bile yol açabilmektedir.