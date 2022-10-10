Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine, THY'den jest

Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine THY, Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini duyurdu.

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine, Türk Hava Yolları’ndan (THY) hediye geldi.

Şampiyonlara müjdeyi, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından verdi.

Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı’nı tebrik eden Bolat, oyunculara Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edileceğini ifade etti.

“Kartlarını aileleri ile kullanabilecekler”

DHA’nın haberine göre; Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya şampiyonu unvanıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran Ampute Milli Takımımızı tebrik ederim. Bayrak taşıyıcı, Türk Hava Yolları olarak dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz.

Bizimçocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için Miles & Smiles Elite kart düzenleyecek ve kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz.

Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye’nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz."