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    Ampute Milli Takımından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Milli Takımını Huber Köşkü'nde kabul etti.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 17:20
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    Ampute Milli Takımından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

    Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

    Elde ettikleri başarı ile ülkesini gururlandıran milli takım oyuncuları, sevinçlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulunmak istedi.

    HUBER KÖŞKÜ'NDE KABUL ETTİ

    Twitetr üzerinden tebrik mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesinin ardından Ampute Milli Takım oyuncularını Huber Köşkü'nde kabul etti.

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    GÖRÜŞMEYE BAKANLAR DA KATILDI

    Huber Köşkü'ndeki görüşmeye, milli takım oyuncuları ve teknik heyetinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, eski Gençlik ve Spor Bakanları Osman Aşkın Bak ile Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

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