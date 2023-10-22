Anadolu Adliyesi'nden Dilan Polat ve ailesi hakkında açıklama! Soruşturma başlatıldı.. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'ın kaçakları iddialarının ardından tüm malvarlıklarına el konulduğunu açıkladı.

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Sosyal medya hesabında sık sık kazançları ve harcamalarıyla gündeme gelen bir isim de sosyal medya fenomeni Dilan Polat.

Milyonluk yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve ailesi son günlerde Türkiye'nin gündeminde.

Eşi ile işlettikleri güzellik salonlarının yanı sıra büyük aşk yaşadıklarını ifade eden çift paylaştıkları hayatla gözleri üzerlerine çekti.

Açıklamalarında günlük harcamasının 750 bin lira olduğunu söyleyen Polat, gündemde yerini korudu.

Kazanç kaynakları dikkat çekti

Öte yandan sosyal medya fenomeni altın tozlu kahvesi, son model arabaları, bindiği jetler de sıkça dilden dile dolaştı.

Paylaşımların ve açıklamaların ardından ise birçok kesim çiftin kazancının güzellik salonlarından olmadığını vurguladı.

Bunun ardından savcılık harekete geçti.

Farklı suçlar üzerine inceleme yapıldı

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları doğruladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve tüm mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

Hem Engin Polat’ın ve hem de Dilan Polat'ın reddettiği bilgiler Anadolu Başsavcılığı tarafından da doğrulanmış oldu.