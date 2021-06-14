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    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonunu çürüttü

    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonunu çürüttü

    Reuters ve AFP'nin servis ettiği fotoğraflara oluşturulmak istenen algı, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 18:00
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    Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturduğu sırada yanına gelen Joe Biden ile korona selamlaşması yaptı.

    ANADOLU AJANSI'NIN ÇÖKERTTİĞİ ALGI OPERASYONU

    Reuters ve AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam ayağa kalkarken çekilen fotoğraflarını servis etti.

    Paylaşılan fotoğraflarla Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği yönünde bir algı oluşturulmak istendi.

    Türkiye'de de muhalif medya bu fotoğrafları kullandı.

    Ancak aradan geçen dakikaların ardından Anadolu Ajansı, iki liderin selamlaştığı ana ait fotoğrafları servis etti.

    REUTERS'IN SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAF

    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan a yönelik algı operasyonunu çürüttü #1

    AFP'NİN SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAF

    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan a yönelik algı operasyonunu çürüttü #2

    ANADOLU AJANSI'NIN SERVİS ETTİĞİ FOTOĞRAF

    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan a yönelik algı operasyonunu çürüttü #3

    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan a yönelik algı operasyonunu çürüttü #4

    Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan a yönelik algı operasyonunu çürüttü #5

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