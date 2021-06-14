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Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonunu çürüttü

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik algı operasyonunu çürüttü

Reuters ve AFP'nin servis ettiği fotoğraflara oluşturulmak istenen algı, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü.