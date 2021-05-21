Anadolu Ajansı, Musab Turan’ın işine son verdi

Musab Turan’ın terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda da bulunuldu.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünce, bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran muhabir Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiği bildirildi.

"İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR"

AA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi feshedilmiştir.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbaratı, kaynağı ne olursa olsun Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar." ilkesini çiğnemiştir.

Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki "Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar." maddesini de ihlal etmiştir.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur.

Ayrıca "Gri Pasaport" ve "Basın Kartı"nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"TÜRKİYE CİDDİ BİR DEVLETTİR"

Altun açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir.

Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder.

Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz." dedi.