Anadolu Ajansı'nın belirlediği haftanın fotoğrafları

Türkiye'nin önemli bir inanç turizmi merkezi Sümela Manastırı restorasyonunun yüzde 80'i tamamlandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın son hali objektiflere böyle yansıdı.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sabah namazında dualar edildi. Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda, Fetih Suresi'nin okundu. Kılınan sabah namazından sonra tesbihat yapıldı, dualar edildi. Caminin minarelerine 'İstanbul Fethin Kutlu Olsun' mahyası asıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Chelsea aoldu. Portekiz’in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanan final maçında Manchester City'yi 1-0 mağlup eden takımın kaptanı Cesar Azpilicueta (ortada), şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında Salacak sahilince ışık gösterisi yaptı.

İsrail saldırılarının ardından binlerce Filistinli evsiz kaldı. Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Tek geçim kaynağı olan iş yerinin saldırılarda kaybeden Filistinli berber Abdullah Elzavra, enkaza dönmüş dükkanının moloz yığınları arasında müşterilerini tıraş etti.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kutlamalar gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisi ile gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı.

Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı icra edildi. Tatbikatta, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’ gösteri uçuşu yaptı.

İstanbul'un fethinin 568’inci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı. Etkinlik kapsamında fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.

İsrail’in 10 Mayıs’ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında, Gazze’nin günlük yayın yapan tek gazetesinin ofisinin bulunduğu bina kullanılamaz hale geldi. Filistin gazetesinin ofisinden geriye, etrafa saçılmış evraklar, gazetecilerin kartvizitleri ve mutlu günlerden birkaç kare fotoğraf kaldı.

Kolombiya’da binlerce kişi vergi reformunu protesto etmek için sokağa döküldü. 1 aya aşkın devam eden protestolarda başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'a tepki gösterildi.

Başkent'te ‘Direniş Portal İstasyonu’ olarak yeniden adlandırılan Portal de las Americas istasyonu önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapattığı anlardan bir kare objektiflere yansıdı.

‘Çağ açıp çağ kapatan’ sultan Fatih Sultan Mehmet, 30 yıl süren padişahlığında İstanbul’a sayısız eser kazandırdı. Fatih döneminin ışığını günümüze yansıtan Fatih Külliyesi havadan görüntülendi.