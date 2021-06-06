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Anadolu Ajansı'nın belirlediği haftanın fotoğrafları
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 11:04
- Güncelleme : 06.06.2021 - 13:48
Anadolu Ajansı'nın (AA) gözüyle haftaya damga vuran olaylara ait fotoğraflar, belli oldu.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin gözüyle Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğraflardan öne çıkan kareleri sizler için derledik.
İzmir'de bulunan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlenen meskun mahalde teröristle mücadele kursunu tamamlayan ilk kadın olan Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız oldu. Zorlu eğitimlerini başarı ile tamamladı Su Yıldız'ın gerçeğini aratmayan zorlu tatbikatlarından bir kare...
Koronavirüs ile alınan tedbirler kapsamında kademili normalleşme sürecinden kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Mardin'in Savur ilçesindeki Yeşilsu mesire alanı ziyaretçilerini işte böyle bekledi.
Baharın gelişi ile doğa yeniden uyandı. Açan sarı çiçeklerin yeşil ile kucaklaştığı Muş Ovası'nda görmeye değer bir manzara oluştu.
Fransa'nın başkenti Paris'te sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası düzenlendi.
Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde tek erkekler birinci tur maçında, Alman tenisçi Alexander Zverev'in (fotoğrafta), Oscar Otte ile karşılaşması objektiflere böyle yansıdı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Pakistan'ın Peşaver kentinden protesto edildi. İsrail karşıtı sloganlar atan halkın Filistin bayrakları ile meydanları doldurması işte böyle görüntülendi.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde Patipark Hayvanseverler Derneği tarafından inşa edilen 1000 köpek kapasiteli barınakta, küçük bir kız ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı.
Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı, 1 Haziran sonrası uygulanmaya başlayan kontrollü normalleşme ile ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanırken...
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ankara'da bulunan Kuğulu Park gerçek sahiplerine kaldı. Ördekler ve kuşlar parkın tadını çıkardı.
Yılların emektar radyo tamircisi Bayram Akıncı (66), mesleğe başladığı tarihten bu yana onlarca radyo, teyp, pikat ve gramofon topladı. Akıncı, tüm bu topladığı malzemeler için evinin bir bölümünü ayırarak burada sergilemeye başladı.
İsrail askerleri Filistinli çocuklara yönelik ihlalleri, Filistinli ressam Taqi Spateen tarafından Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim kenti tarafında kalan kısmına çizildi.
Türkiye'nin önemli bir inanç turizmi merkezi Sümela Manastırı restorasyonunun yüzde 80'i tamamlandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın son hali objektiflere böyle yansıdı.
İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sabah namazında dualar edildi. Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda, Fetih Suresi'nin okundu. Kılınan sabah namazından sonra tesbihat yapıldı, dualar edildi. Caminin minarelerine 'İstanbul Fethin Kutlu Olsun' mahyası asıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Chelsea aoldu. Portekiz’in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanan final maçında Manchester City'yi 1-0 mağlup eden takımın kaptanı Cesar Azpilicueta (ortada), şampiyonluk kupasını kaldırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında Salacak sahilince ışık gösterisi yaptı.
İsrail saldırılarının ardından binlerce Filistinli evsiz kaldı. Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Tek geçim kaynağı olan iş yerinin saldırılarda kaybeden Filistinli berber Abdullah Elzavra, enkaza dönmüş dükkanının moloz yığınları arasında müşterilerini tıraş etti.
İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kutlamalar gerçekleştirildi.
Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisi ile gerçekleştirilen gösteriler büyük beğeni topladı.
Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı icra edildi. Tatbikatta, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’ gösteri uçuşu yaptı.
İstanbul'un fethinin 568’inci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlandı. Etkinlik kapsamında fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin semasına Türkiye'de ilk kez uygulanan gökyüzü video haritalama yöntemiyle fetih görselleri yansıtıldı.
İsrail’in 10 Mayıs’ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında, Gazze’nin günlük yayın yapan tek gazetesinin ofisinin bulunduğu bina kullanılamaz hale geldi. Filistin gazetesinin ofisinden geriye, etrafa saçılmış evraklar, gazetecilerin kartvizitleri ve mutlu günlerden birkaç kare fotoğraf kaldı.
Kolombiya’da binlerce kişi vergi reformunu protesto etmek için sokağa döküldü. 1 aya aşkın devam eden protestolarda başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'a tepki gösterildi.
Başkent'te ‘Direniş Portal İstasyonu’ olarak yeniden adlandırılan Portal de las Americas istasyonu önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapattığı anlardan bir kare objektiflere yansıdı.
‘Çağ açıp çağ kapatan’ sultan Fatih Sultan Mehmet, 30 yıl süren padişahlığında İstanbul’a sayısız eser kazandırdı. Fatih döneminin ışığını günümüze yansıtan Fatih Külliyesi havadan görüntülendi.
Kolombiya’da devam hükümet karşıtı gösterilerde, göstericiler ile ESMAD mensubu polisler arasında çatışma çıktı.
Balıkesir'de koronavirüs ile mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, zorlu şartlarda görevine devam ediyor.Adalardaki vatandaşlara deniz araçlarıyla aşı hizmeti götürülüyor.
Feribotla Marmara Adası'na ulaştırılan aşılar, Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir koordinesindeki mobil ekipler tarafından hava şartlarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yardımı ya da teknelerle mahalle konumundaki adalara doğru yola çıkarılıyor.
Adıyaman'da tohum üretimi yapan firmanın kuraklık ve hastalığa karşı çalışmaları sonuç verdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında hem kuraklığa hem hastalığa dayanıklı, verimi yüksek, arpada ‘Egemen’, buğdayda ise ‘Akşir’ ismi verilen iki yeni tohum çeşidi üretildi.
Doğal güzellikleri ile dikkat çeken Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Kırklar Dağı, doğa severlerin uğrak yeri oldu.
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın acıları dinmedi.
Mejra Djogaz (fotoğrafta), 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın başında bir oğlunu ve eşini toprağa veren 73 yaşındaki acılı anne, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda da iki oğlunu kaybetti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da ayın kızıl görüntüsü, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık binalarının üzerini süsledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar üçüncü tur maçında, ABD'li tenisçi Madison Keys’in (fotoğrafta), Belaruslu rakibi Victoria Azarenka ile karşılaşma anından bir fotoğraf.
Arjantin'de yeni tip koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Vakalarının artması ve kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda dükkan da kapandı. Başkent Buenos Aires'te, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler mezarlıklarda oluşturulan özel alanlara gömüldü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’deki ‘seçkin gözlemci günü’ faaliyetlerini takip etti.
SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi.
Helikopterden denize atılan SAT personeli, belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu.
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akış yönünün tersi yüzen inci kefalinin, üreme için tatlı sulara zorlu göçünden bir kare.
Zonguldak'ta, 2019 yılında temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Uzun Mehmet Camisi açıldı. Vatandaşların cuma namazı öncesi dua anları objektiflere yansıdı.
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve denizlerdeki canlı yaşamını olumsuz olarak etkileyen deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görüntülendi.
İstanbul'un fethinin 568’ıncı yıl dönümü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde etkinlikler düzenlendi. Galata Kulesi'nde ışık ve video haritalama (mapping) teknolojisiyle gösteri gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.
İstanbul'un yeni simgesi ve en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok gözde noktası kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temsillerine ara veren Devlet Tiyatroları, ‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’ ile seyircisiyle yeniden buluştu.
İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde ilk gösterim, Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneye konulan ‘Bizim Yunus’ oyunuyla yapıldı.
Rusya Sınır Muhafızları Günü kutlamaları kapsamında, başkent Moskova'daki Rusya Fuar Merkezi'nde (VDNH) düzenlenen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı.
Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nda, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi ‘Solo Türk’ tarafından yapılan gösteri uçuşu objektiflere yansıdı.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda E Grubu'ndan Katar ile Hindistan milli takımları karşılaştı.
Başkent Doha'daki Jassim Bin Hamad Stadyumu'nda oynanan maçta, bir pozisyonda Katarlı oyuncu Bassam Al-Rawi’nin (15), rakibi Hindistanlı oyuncu Manvir Singh (9) ile mücadelesi böyle görüntülendi.
Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde çıkan yangında, gökyüzü dumanla kaplandı. Şehrin değişik noktalarından da görülen dumanlar böyle görüntülendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Christie's müzayede evi tarafından 8 Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci’nin Bir Ayının Kafası (Head of a Bear) çiziminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörüldü.
Çizim, müzayedeye çıkmadan önce müzayede evinde sergilendi.
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırıları sonucu binlerce sivil şehit oldu.
Hayatını kaybeden Yahya El Acle için Şucaiyye Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
Bayburt'ta ciritçiler, yeni tip koronavirüs nedeni ile atlarını resmi maçlara çıkaramadı.
Ciritçiler atlarını dostluk müsabakaları ve doğa gezintileriyle formda tutmaya çalıştı.
Dostluk karşılaşması için yeterli sayıya ulaşılamadığında, atların formda kalması için hem suda hem de otlaklarda yürüyüş ve kısa koşular yaptırıldı.
Antalya'da ‘Örümcek Adam’ kostümüyle yaptığı gösterilerle tanınan Burak Soylu, tatil için memleketi Trabzon’a gitti.
Trabzon'da da her yaştan insanın yoğun ilgisiyle karşılaşan Soylu, Boztepe Piknik Alanı'nda objektiflere yansıdı.
9 yaşındaki Fevziye Feris, Beşşar Esed rejiminin 2017'de düzenlediği hava saldırısında yaralanarak kolunu kaybetti. Feris, protez kol hayali ile imkansızlıklar içinde büyüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yıkılan Hanadi apartmanı enkazında Filistinli bir grup müzisyen tarafından halka açık verilen konser objektiflere yansıdı.
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 28 Nisan'dan bu yana hükümetin vergi reformunu reddetmesine karşı gösteriler devam ediyor.
Sokaklara çıkan göstericiler, sağlık, eğitim ve politika reformu talebiyle protesto gösterilerine devam etti.
Artvin'in ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Bursa'daki kafelerde koronavirüs nedeni ile yarıya düşürülen kapasitelerde boş kalan masa ve koltuklar oyuncak ayılarla dolduruldu.
İşletmeciler Neşe Kaya ve Harun Nergis, sosyal mesafenin sağlanması için uyguladıkları bu dizayn renkli görüntüler oluşturdu.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık 11 yıldır aynı direğe yuva yapan leylek, köyün maskotu oldu.
İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarının ardından, Hamas ile ateşkese varıldı.
Sığındıkları güvenli bölgeden ayrılan Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki Filistinliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerine geri döndü. Filistinliler, yaşamlarını zor şartlar atlında sürdürüyor.
Kolombiya'da, 1 aydan bu yana hükümet karıştı kitlesel gösterilerde başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena, Valle de Cauca ve Bukaramanga'da binlerce kişi Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'ye tepki gösterdi.
Göstericiler ile ESMAD mensubu polisler arasında çatışma çıktı.
Edirne'de yaşanan gök gürültülü sağanak caddeleri bastı. Hayatı olumsuz etkileyen o anlar böyle görüntülendi.
Adana'da, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geçilen kademeli normalleşme döneminde işletmeler yeniden açıldı.
Vatandaşların, tekrar hizmete açılan lunaparkta eğlendiği anlar objektiflere yansıdı.
İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Kulenin ilk ziyaretçisi Kenan Ayvaz ve ailesi, kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi.
Trabzon'da, Faroz Balıkçı Barınağı'ndaki martıların denize açılan balıkçıların attığı balıklarla beslendiği anlar objektiflere yansıdı.
Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.
Her yıl mayıs ayının son pazartesi günü, savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı gün olan ‘Anma Günü'nde', ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki Fort Snelling Ulusal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene ABD'li gaziler, savaşlarda hayatını kaybedenlerin yakınları, askerler ve birçok vatandaş katıldı.
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile Antalya Stadyumu’nda karşılaştı.