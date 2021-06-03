Haberler

Gündem Haberleri

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Potada play-off final heyecanı..

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Potada play-off final heyecanı..

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç için nefesler tutuldu. Peki Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?