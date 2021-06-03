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- Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Potada play-off final heyecanı..
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Potada play-off final heyecanı..
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 15:28
ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk basketbolunun iki lokomotifi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde heyecan başlıyor.
THY EuroLeague'de mutlu sona ulaşan ve kupayı müzesine götüren Anadolu Efes, saha avantajını kaybetmemek için ezeli rakibini mağlup etmek istiyor.
Final-Four'un kapısından dönen Fenerbahçe Beko ise deplasmanda kazanarak seriye avantajlı başlamanın hesaplarını yapıyor.
Basketbol severler ise Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği play-off final serisinde ilk maç, 3 Haziran Perşembe günü yani bugün oynanacak.
Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.