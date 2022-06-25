Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun test aşamasına geçildi. Duyuru Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri meyvesini vermeye devam ediyor.

Havada ve karada emniyet mensuplarımızın gücüne güç katan yerli ve milli savunma sanayisi, denizlerde de hakim güç olmaya aday.

TCG Anadolu'da test aşaması

Son olarak Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun test aşamasına geçildi.

Konuyla ilgili duyuruyu Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptı.

'Anadolu' gemisi için geri sayıma geçildi

"Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız"



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden şu ifadeleri kullanarak müjdeyi verdi:

"Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız."

TCG Anadolu'nun özellikleri

Çok maksatlı hucüm gemisi TCG Anadolu; 232 metre uzunluğunda, 58 metre yüksekliğinde ve 32 metre genişliğinde.

Tam yük ile azami hızı 21 knot olan TCG Anadolu'nun uçak güvertesi 5440 metrekare olup güvertesinde 6 adet iniş noktası bulunuyor.

Atak helikopteri, genel maksat helikopteri, savaş uçağı ve SİHA'larla donatılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi Anadolu'nun toplam hava aracı kapasitesi ise 30 olarak bilinirken 2022 sonunda teslim edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca TCG Anadolu'nun üzerine konuşlandırılacak SİHA'larla Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacağı belirtildi.