Euro
9.8487
0.25%
Dolar
8.2852
0.02%
Altın
481.87
-0.35%
Borsa
1.479
0.34%
Bitcoin
408.950
1.73%
EXEN Coin
24.42
-2.39%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği

    Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 200 metrekarelik alan zarar gördü.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği

    İstanbul'da Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın meydana geldi.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, helikopter ve polis ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 metrekare alanın zarar gördüğü öğrenildi.

    Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği VİDEO

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği #1

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği #2

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği #3

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği #4

    Anadolu Kavağı’nda yangın paniği #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir