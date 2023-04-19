Anadolu Otoyolu'nda akıcı bayram trafiği yoğunluğu başladı Bayram tatilini değerlendirmek için memleketlerine yönelen vatandaşlar, bugünden itibaren Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönünde yoğunluğa neden olurken, trafiğin yarın kilitlenmesi bekleniyor.

İHA

Ramazan Bayramı'nın yoğunluğu, otoyollarda görülmeye başlandı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte toplamda 9 gün olan bayram tatilini değerlendirmek için farklı illere yönelen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden memleketlerine gitmek için araçları ile yola çıkanlar, Ramazan Bayramı’ndan 2 gün önce yola çıkmaya başladı.

Yoğunluğun yarın artması bekleniyor

Şimdilerde akıcı bir yoğunluk yaşanırken, trafiğin ilerleyen saatlerde ve özellikle yarın artması bekleniyor.

Düzce geçişinde yoğunluk oluşmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Ekipler kontrol noktalarında

Bölgede görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.