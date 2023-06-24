Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridi ihlaline denetim! Dron desteğiyle önem alındı Kurban Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların yola çıkmasıyla yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda polis ekipleri emniyet şeridi ihlaline karşı denetimlerini sürdürüyor.

AA

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Yaz tatiliyle birleşen 9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Tatili yakınları ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşların olası bir aksiliğe karşı önlemler alınıyor.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu konuda çalışma başlattı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yapıldı.

Kural ihlaline cezai işlem

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan araçları belirleyerek plakalarına cezai işlem uyguluyor.

Öte yandan, otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1,2 ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

"Sürücülerimize 'Lütfen acele etmesinler' uyarısında bulunmak istiyorum"

Düzce Valisi Cevdet Atay, terminalde yolcu ve otobüs şoförlerine 'iyi yolculuklar' diledi, çikolata ikramında bulundu.

Atay, gazetecilere, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bir yoğunluğun oluştuğunu söyledi.

"Bayram boyunca denetimlerimiz sürecek"

Vatandaşların sevdiklerine ulaşması için bir an önce yola çıkmak istediklerini anlatan Atay, şu ifadeleri kullandı: