Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası! 5 kişilik aile ölümden döndü... Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla yaşanan kazada 5 kişilik aile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara yolunda korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.T. idaresindeki Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

5 kişi yaralandı

Kazada sürücü M.T. ile birlikte aynı aileden otomobil içerisinde bulunan Ü.T., A.K.T., Ö.T.T. ve Y.K. isimli toplam 5 kişi yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araca sıkışan vatandaşlar çıkarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, SAKTİM ekiplerinin de desteğiyle araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.