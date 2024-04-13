Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram dönüş trafiğinde son durum: Akıcı yoğun Ramazan Bayramı tatilinin geri dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde trafik akıcı yoğun seyrediyor. Otoyolun bağlantılarında yaşanan son durum ise gözler önüne serildi.

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AA

Yılın ilk en uzun tatili bitmek üzere.

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil yörelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğun akıcı

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.

Hasarlı trafik kazaları yaşanıyor

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.

Mevkilerine göre yollardaki trafik durumu

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor.

Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.

Karayolları ve trafik ekipleri kontrollerini sürdürüyor

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi kentlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)