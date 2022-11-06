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    Bolu'da yolcu otobüsü devrildi

    Bolu'da yolcu otobüsü devrildi

    TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada; 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtilirken olay yerine, çok sayıda ekip sevk edildi.
    • 06.11.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 17:32
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    Bolu'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.

    TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi.

    İhbarların üzerine olay yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    3 ölü, 16 yaralı

    Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

    İHA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

    Bolu'da yolcu otobüsü devrildi ViDEO

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #1

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #2

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #3

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #4

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #5

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #6

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #7

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #8

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #9

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #10

    Bolu da yolcu otobüsü devrildi #11


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