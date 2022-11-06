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Bolu'da yolcu otobüsü devrildi
TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada; 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtilirken olay yerine, çok sayıda ekip sevk edildi.
- 06.11.2022 - 16:25
- Güncelleme : 06.11.2022 - 17:32
Bolu'da facia niteliğinde bir olay yaşandı.
TEM Otoyolu Bolu mevkii İstanbul istikametinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple devrildi.
İhbarların üzerine olay yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
3 ölü, 16 yaralı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İHA'nın haberine göre; ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Bolu'da yolcu otobüsü devrildi ViDEO