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Bolu'da yolcu otobüsü devrildi

Bolu'da yolcu otobüsü devrildi

TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada; 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtilirken olay yerine, çok sayıda ekip sevk edildi.