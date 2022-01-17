- Haberler
- Gündem Haberleri
- AÖF sınav sonuçları belli oldu
AÖF sınav sonuçları belli oldu
Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 11:49
- Güncelleme : 17.01.2022 - 12:26
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti.
4 oturumda tamamlanan final sınavlarının ardından adaylar, AÖF güz dönemi sınav sonuçları için geri sayıma geçti.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
Heyecanlı bekleyişin ardından ise bugün AÖF, final sınavı sonuçlarını açıkladı.
Sınava katılım sağlayan öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilir.