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    AÖF sınav sonuçları belli oldu

    Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:26
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    AÖF sınav sonuçları belli oldu

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları, 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti.

    4 oturumda tamamlanan final sınavlarının ardından adaylar, AÖF güz dönemi sınav sonuçları için geri sayıma geçti.

    SONUÇLAR AÇIKLANDI

    Heyecanlı bekleyişin ardından ise bugün AÖF, final sınavı sonuçlarını açıkladı.

    Sınava katılım sağlayan öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilir.


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