Euro
10.4954
0.62%
Dolar
9.0686
0.37%
Altın
522.41
2.16%
Borsa
1.413
-0.29%
Bitcoin
506.737
-1.13%
EXEN Coin
21.76
-1.44%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı. Senaryo gereği, denizde mahsur kalan göçmenler kurtarıldı.
    • AA
    • 13.10.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı

    Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı başladı.

    Tatbikatın deniz safhasına katılacak Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları, senaryonun icra edileceği İskiri ve İpsara adaları arasındaki bölgeye ulaştı.

    KAZAZEDELERİN KURTARILMA ANI

    Tatbikatın ilk senaryosunda, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ve çıkan yangın sebebiyle batma tehlikesi geçiren bir ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması görevleri icra edildi.

    Senaryoda denize bırakılan kazazedeleri temsilen 4 manken ve 6 personel, arama kurtarma harekatıyla kurtarıldı.

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #1

    ARAMA KURTARMA UÇAĞI, HELİKOPTER VE BOT TATBİKATTA GÖREVDE

    Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından iki korvet, 4 Sahil Güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri bugünkü tatbikatta görev yaptı.

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #2

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #3

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #4

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #5

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #6

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #7

    Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı nın Ege Denizi ndeki kısmı başladı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir