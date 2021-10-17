Anadolu'dan Mevlid Kandili manzaraları

Türkiye genelinde Mevlid Kandili'ni cemaatle idrak etmek isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.

İslam alemi bu yıl da Mevlid Kandili'ne ulaştı.

Kandili cemaatle idrak etmek isteyenler Türkiye genelinde camileri doldurdu.

Türkiye'nin doğusundan batısına birçok camiden kandil gecesini camilerde geçiren vatandaşların görüntüleri geldi.

KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

TARİHİ CAMİLERE YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere de yoğun ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.





ŞEKER VE GÜL SUYU İKRAM EDİLDİ

Malatya'da, İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Kernek Karagözlülüler Camisi'nde program düzenlendi.

Camiyi dolduran vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

Okunan Mevlid ve Kur'an'ı Kerim'in ardından vatandaşlar namaza durdu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar namaz kıldırdı.

Edirne Selimiye Camisi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

MEVLİT VE İLAHİLER OKUNDU

Karabük'teki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda dualar edildi, mevlit ve ilahiler okundu.

İSTANBUL'DA DA CAMİLER DOLDU

İstanbul'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerife akın etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlar, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.