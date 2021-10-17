Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
554.794
-0.48%
EXEN Coin
20.31
-0.29%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Anadolu'dan Mevlid Kandili manzaraları

    Türkiye genelinde Mevlid Kandili'ni cemaatle idrak etmek isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.
    • AA
    • 17.10.2021 - 22:01
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 22:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anadolu'dan Mevlid Kandili manzaraları

    İslam alemi bu yıl da Mevlid Kandili'ne ulaştı.

    Kandili cemaatle idrak etmek isteyenler Türkiye genelinde camileri doldurdu.

    Türkiye'nin doğusundan batısına birçok camiden kandil gecesini camilerde geçiren vatandaşların görüntüleri geldi.

    KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

    Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

    Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

    Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

    TARİHİ CAMİLERE YOĞUN İLGİ

    Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere de yoğun ilgi gösterdi.

    Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

    Anadolu dan Mevlid Kandili manzaraları #1

    ŞEKER VE GÜL SUYU İKRAM EDİLDİ

    Malatya'da, İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Kernek Karagözlülüler Camisi'nde program düzenlendi.

    Camiyi dolduran vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

    Okunan Mevlid ve Kur'an'ı Kerim'in ardından vatandaşlar namaza durdu.
    İl Müftüsü Veysel Işıldar namaz kıldırdı.

    Edirne Selimiye Camisi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

    Anadolu dan Mevlid Kandili manzaraları #2

    MEVLİT VE İLAHİLER OKUNDU

    Karabük'teki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

    Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda dualar edildi, mevlit ve ilahiler okundu.

    Anadolu dan Mevlid Kandili manzaraları #3

    İSTANBUL'DA DA CAMİLER DOLDU

    İstanbul'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerife akın etti.

    Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlar, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

    Anadolu dan Mevlid Kandili manzaraları #4

    Anadolu dan Mevlid Kandili manzaraları #5

    Anadolu dan Mevlid Kandili manzaraları #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir