Ankara'da Kore Gazisi için askeri tören düzenlendi

İHA
Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya'dan acı haber geldi..
Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Kore Gazisi Cafer Yeşilkaya, düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilkaya'nın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra askeri erkan, Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve Akyurt Jandarma Komutanı Emre Can katıldı.
AKYURT MERKEZ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Yeşilkaya'nın cenaze namazı ikindi namazını müteakip Akyurt Merkez Camii’nde kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkaya, Akyurt Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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