Anaokulları açılıyor mu? Anaokulu ve kreşlerde yüz yüze eğitim başladı mı?

Anaokulları açılıyor mu? Anaokulu ve kreşlerde yüz yüze eğitim başladı mı?

Koronavirüs nedeniyle eğitim ve öğretimin yıl sonuna kadar uzaktan yapılması kararında bir değişiklik yaşandı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında, kurum ve kuruluşların mesai saatlerine kadar birçok alanda düzenleme yapılmış, Milli Eğitim Bakanlığı, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirilmişti.

MEB, anaokullarının durumu için değişikliğe gitti. Son yapılan kabine toplantısı sonrasında kamuya ait anaokulları hariç diğer anaokullarının açılacağı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

ANAOKULLARI AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yarından itibaren ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında tüm anaokullarının yüz yüze eğitime geçmesi kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "kamuya ait okul öncesi kurumları anasınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir" dedi.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla, 15 Aralık'tan itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

ANAOKULU VE ANA SINIFI FARKI NEDİR?

Anaokulları : 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimi veren, bağımsız yani ilkokul bünyesinde olmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, MEB tarafından denetlenen kurumlardır.

Anasınıfı : Sadece 6 yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.