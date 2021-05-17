Anaokulları ve kreşler açılıyor

Anaokulları ve kreşler açılıyor

Kontrollü normalleşme takviminin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anaokulları ve kreşler açılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 4 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kontrollü normalleşme takviminin detaylarını açıklıyor;

"ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇILACAK"

"Kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Anaokulları ve kreşler açılacak.

Diğer eğitim öğretim kademeleriyle ilgili süreç daha sonra belirlenecek"

Anaokulları ve kreşler açılıyor VİDEO

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