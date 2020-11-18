Anaokulu ve kreşler açık mı? Anaokulu, kreşler ve yuvalar kapatılacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Anaokulu, kreşler ve yuvalar kapatılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretim hayatındaki değişiklikler yakından takip ediliyor. Çalışan aileler anaokulu, kreş ve yuvalar kapandı mı sorusunu araştırıyor.

Koronavirüs vaka artışları nedeniyle 81 il genelinde ara tatiller 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldı. Öğrenciler derslerini online olarak almaya devam edecek. Peki Kreş ve anaokulları kapanacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları...

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANDI MI?

Kreş ve anaokulları özelinde henüz bir açıklama yapılmadı. Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre; ''Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.'' denildi.

Bu ifadeye göre; Anaokulları, kreşler, dersaneler, özel okullar da bu kapsama girdiğinden söz konusu kurumlarda uzaktan eğitime geçti. Detaylar ve olursa istisnalar Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanacak.

ANAOKULU VE KREŞLER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.